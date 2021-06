Goran Stupar za ATV: Rukometašima Srbije potreban kontinuitet

Odavno rukometna reprezentacija Srbije nije izazvala reakciju i donijela euforiju u srca navijača, kao u minulom periodu. Plasman na Evropsko prvenstvo i igre “orlova” u kvalifikacijama privukli su najveću pažnju, vjerovatno u posljednjih desetak godina. Novi selektor Toni Đerona donio je i neke nove navike.

Atmosfera je konačno na vrhunskom nivou i uloge su jasno podijeljene, a s velikom pažnjom dešavanja u srpskom rukometu prati i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije Goran Stupar. Za ATV kaže da je u kontaktu sa reprezentativcima Srbije, koji jedva čekaju januar i početak kontinentalne smotre.

"Sa mnom su u Parizu dva reprezentativca Srbije, Dejan Milosavljev i Mijajlo Marsenić. Bili su zajedno sa mojim bivšim saigračem Dejanom Perićem kod mene. Iznenadilo me koliko je Marsenić pozitivan. On ide na titulu, ali to sam ja rekao, ne on. Ne želim da stvaram pritisak. Pokazalo se koliko je bitan pedagoški rad", rekao je Stupar.

Utakmice protiv Francuske dokazale su srpskim rukometašima da mogu ravnopravno da se nose sa najjačim reprezentacijama. Ipak Stupar je mišljenja da to ne mora previše da znači ukoliko ne bude uspostavljen kontinuitet dobrih igara i u narednom periodu.

"Ne vjerujem da Srbija sada na Evropskom prvenstvu može nešto puno da napravi, ali ukoliko se u kontinuitetu bude dobro radilo mislim da može da se napravi dobar rezultat", izjavio je Stupar.

“Srbija je uvijek imala dobra imena, ali ne igraju imena već tim”, kaže Stupar, koji je u bogatoj karijeri pored Borčevog nosio i dres Partizana.

"Svi oni znaju da igraju rukomet. Ovo je timski sport i ekipa mora zajedno na terenu da funkcioniše. Možete da imate najbolje pojedince, ali to nekad ne izgleda dobro. Imamo nekoliko primjera i iz istorije Borca kada je klub imao po pet ili šest reprezentativaca, pa nije uspio osvojiti nijednu titulu", naglasio je Stupar.

Evropsko prvenstvo za rukometaše biće održano početkom sljedeće godine u Slovačkoj i Mađarskoj, a Srbija je smještena u grupu C, zajedno sa Francuskom, Hrvatskom i Ukrajinom.