Goran Delić spreman za oproštajni meč

Goran Delić “broji sitno” do svog posljednjeg okršaja u ringu. Banjalučkom bokseru, u subotu u dvorani “Borik” na megdan izlazi izlazi ukrajinac Vadim Novopašin, u meču, kojim će Goran staviti tačku na svoju profesionalno karijeru.

Minulih nekoliko mjeseci, Delić je proveo u svakodnevnom treningu, pod budnim okom trenera Vlade Milijevića, a kako kaže, zadovoljan je onim što su do sada sproveli u djelo.

"Meč je svakako posljednji u mojoj karijeri, pa kako mi Bog da. Moja jedina želja je da dvorana bude puna. O protivniku znam da je bio dobar amaterski bokser i da, iako nema puno profesionalnih mečeva, ima samo jedan poraz u karijeri. Radi se o ozbiljnom bokseru, u to će moći da se uvjeri i publika koja dođe na meč, ali o njemu ću da razmišljam tek u subotu", kaže Goran Delić, bokser.

"Što se tiče spremnosti zadovoljan sam Goranovom formom. Protivnik ne odgovara našem stilu borbe. On traži "tuču u ringu", traži klinč, dok će Goran da boksuje sa distance. Ipak, mi ćemo tražiti svoju, a on svoju borbu. Nadam se Goranovom nastupu i da se u velikom stilu, sa pobjedom, oprosti od banjalučke publike", kaže Vlado Milijević, trener Gorana Delića.

Goran je u ringu proveo skoro tri decenije, a put ga je vodio od banjalučke Slavije do ringova širom planete. Uz trideset I šest profesionalni mečeva, diči se I sa nekoliko osvojenih titula, a kako kaže, kada pogleda iza sebe može bude zadovoljan onim što je uradio.

""Jedan dio života je iza mene. Sve brzo prođe. Mislim da sam imao jednu pristojnu sportsku karijeru. Raduje me što će na meč doći brojni velikani boksa iz regiona. Interesovanje za meč je veliko. To me raduje. Emocije su prisutne, ali život ide dalje", kaže Goran Delić, bokser.

I dok se Goran sprema za oproštajni meč, banjalučki kik bokser Danilo Tošič, član “Ares gym-a” sprema se za svoj prvi bokserski meč u karijeri. Ove godine Danilo je ostvario nekoliko velikih pobjeda u kik boksu, a ne krije da mu je prvi bokserski ispit veliki izazov.

"Drago mi je što ću svoj bokserski debi imati pred banjalučkom publikom. Spreman sam i motivisan i obećavam dobar meč", kaže Danilo Tošić, kik bokser.

Borilacka manifestacija “Petko's fight night” na kojoj će Goran Delić završiti svoju profesionalnu boksersku karijeru na programu je u subotu, u dvorani Borik, sa početkom u 19.00 časova.