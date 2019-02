Golman Čelsija odbio izaći iz igre, trener pobjesnio na njega VIDEO

Nakon što je nakon 90 minuta meča na semaforu stajalo 0:0 otišlo se u produžetke, a u 120. minuti desila se situacija kakva se ne pamti na fudbalskim terenima. Bar ne na najvišem nivou.

Maurizio Sarri je čuvao posljednju izmjenu za penale, te je rezervni golman bio pored aut linije i čekao prvi prekid da zamijeni Kepu Arrizabalagu.

A kada je došao taj trenutak, nastao je pravi haos. Kepa nije želio napustiti teren, pale su i mnoge teške riječi, a stvar je pokušao smoriti David Luiz koji je zamolio svog golmana da posluša menadžera.

I don’t think I’ll ever see something like this again. #Kepa refusing to be subbed off by #Sarri pic.twitter.com/fTTDIvgTAb

