Golgeter srpske reprezentacije izabran za najboljeg

On je nadmašio jaku konkurenciju u vidu Romelua Lukakua (Belgija), Marka Asensija (Španija) i Edina Džeke (BiH).

Golgeter Fulama je postigao četiri pogotka u dosadašnjem toku novoformiranog takmičenja UEFA, a sa 43 procenta je bio ubjedljivo prvi izbor ljubitelja fudbala.

⭐️ Best player so far? 🤔#NationsLeague pic.twitter.com/zJEc6IcfyX

— UEFA Nations League (@UEFAEURO) October 17, 2018