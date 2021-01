Godinu dana bez Kobija: Vanesine 4 tužbe, istraga o tragediji na 1.852 stranice

Tresak je zagrmio u brdu. Helikopter nije uspio da se izvuče. Pao je i eksplodirao.

Nešto manje od sat i po vremena od tog događaja svi svjetski mediji su objavili vijest koja i danas djeluje pomalo nestvarno, mnogi još ne mogu da se naviknu da je istina - poginuo je Kobi Brajant.

Bila je nedjelja.

Sa aerodroma "Džon Vejn" u Orindž Kauntiju, Los Anđeles, koji se nalazi u blizini Kobijeve kuće u Njuport Biču, negdje oko 9 sati ujutru na svoj posljednji let pošlo je osmoro putnika i pilot. Krajnje odredište bio je aerodrom u Kamarilju, sjeverozapadno od Los Anđelesa, udaljen nedaleko od Brajantove Sportske akademije "Mamba", gdje su se zaputili svi iz helikoptera tog dana.

Išli su na utakmicu u mjesto Tauzend Ouks.

U letjelici, kojom je kao i mnogo puta do tada upravljao Kobijev čovjek od poverenja i prijatelj Ara Zobajan, bila je i druga najstarija Kobijeva ćerka, Điana-Maria Onore.

Osim Kobija Brajanta (41) i njegove ćerke Điane Brajant (13) u padu helikoptera preminuli su njena saigračica Alisa Altobelli (13), majka djevojčice Keri Altobeli (46), i njen otac, dugogodišnji bejzbol trener Džon Altobeli (56).

U helikopteru su još bili asistentkinja u trenerskoj ekipi Kobijevog tima "Mamba" Kristina Mauser (38), mladi košarkaš Pejton Čester (13) i njegova majka Sara Čester (45).

Pad nije preživio ni pilot Ara Zobajan (50).

Prema kasnijim obdukcionim nalazima, smrt svih putnika nastupila je momentalno, od siline udara letjelice o tvrdu podlogu. Udar je bio silovit. Šanse da se preživi nepostojeće.

Konačni izvještaj o uzrocima pada biće objelodanjen 9. februara, dokazi na 1.852 stranice

Godinu dana kasnije, poznate su uglavnom sve činjenice u vezi sa padom helikoptera - od iskustva i odgovornosti pilota, preko vremenskih uslova, do sigurnosnih karakteristika helikoptera.

Konačna odluka o tome šta je tačno uzrokovalo pad biće objavljena 9. febrauara 2021. godine. Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja bi tada trebalo da objavi svoj konačni izvještaj o incidentu, uključujući neposredni uzrok pada letjelice i naknadne bezbjednosne preporuke.

U međuvremenu, odbor je sakupio 1.852 stranica činjeničnih dokaza tokom istrage, uključujući transkripte intervjua, zapise sa mejlova, tekstualne poruke, fotografije, meteorološke izvještaje i video snimke kamera u okolini.

- Istraga nesreće zaista je poput slaganja slagalice - rekao je Entoni Brikhaus, bivši istražitelj Nacionalnog odbora za bezbjednost saobraćaja, koji je sada vanredni profesor vazduhoplovne bezbjednosti na Aeronautičkom univerzitetu "Embry-Riddle".

- To je zaista detaljan proces, nije nešto što se može riješiti preko noći. To zahtijeva puno kopanja, puno istraživanja - pojasnio je.

Dok su istražitelji završavali konačni izvještaj, koji će uskoro biti dat na uvid javnosti, evo svega što znamo o padu, na osnovu dokumenata koje je do objavio Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja.

Komunikacija pilota i kontrole leta, pokušaj bijega od gustih niskih oblaka bio je put u smrt

U 8:39 ujutro na dan pada, pilot Ara Zobajan poslao je sms poruku maloj grupi ljudi sa kojima je koordinirao Brajantovo putovanje, uključujući njegove vozače, konsijerea i predstavnika kompanije u čijem je vlasništvu bio helikopter.

- "Heli" je u OC (Orange County). U pripravnosti je - pustio je poruku Zobajan, kao znak da je sa njegove strane sve spremno za polijetanje sa "Džona Vejna".

Trideset minuta kasnije, helikopter je bio u vazduhu. Konačna destinacija bio je Kamariljo, odakle je potom bilo planirano da se putnici odvezu na košarkašku utakmicu u obližnji Tauzend Ouks. Helikopter je letio na sjever oko 15 minuta prije nego što je usporio i kružio u blizini Glendejla kako bi napravio prostor za vazdušni saobraćaj na obližnjem aerodromu. Zatim je krenuo u let iznad autoputa u brda blizu Kalabasasa. Letio je na visini između 120 i 180 metara.

- Držaćete se tako nisko sve do Kamarilja? - upitao je Zobajana kontrolor letenja.

- Da, gospodine, bićemo na maloj nadmorskoj visini - potvrdio je pilot letjelice u kom su se tada bezbrižno osjećali Brajant i njegovi saputnici, ne sluteći da će ubrzo dočekati svoj kraj.

Nekoliko minuta kasnije došlo je do promjene smjene u radarskom centru "TRACON", koji pruža usluge kontrole letenja aerodromima u tom regionu. Helikopter se u međuvremenu kretao prema sve više planinskom reonu, gdje je toga jutra bila loša vidljivost. Kada je novi kontrolor letenja kontaktirao Zobajana, pilot je rekao da se penje iznad oblaka, na 1.200 metara.

Ipak, helikopter se nije popeo ni na 500 metara iznad zemlje. Naglo je počeo de skreće ulijevo, baš u tom trenutku je preletao Kalabasas. Brzo potom je i pao.

- Ta kombinacija sloja niskog sloja oblaka, a takođe i relativno visoko uzdižućeg terena - je zaista smrtonosna kombinacija - rekao je Džek Kres, bivši pilot helikoptera američkih marinaca, koji je sada instruktor "Programa vazduhoplovne sigurnosti i zaštite" na Univerzitetu Južne Kalifornije.

Kres nije bio jedini koji je ustvrdio da su loši vremenski uslovi i planinski teren ključno doveli da dođe do nesreće.

Mediji o padu - TMZ prvi objavio vijest o tragediji

Vijest o padu helikoptera u kojem je bio Kobi Brajant prvi je objavio američki sajt TMZ, poznat po praćenju života poznatih. Bilo je, naravno, mnogo onih koji su ovu informaciju u startu odbacili kao neistinu u moru takvih koje se svakog dana serviraju, pogotovo iz svijeta poznatih, međutim, kako je vrijeme odmicalo, nije bilo nikoga da demantuje užasnu informaciju.

Vijest da je poginuo Brajant, i dalje nezvanična, je buknula u svijetu, a onda su i drugi izvori brzo, nažalost, potvrdili informaciju da je košarkaški velikan, zajedno sa svojom ćerkom i još sedmoro ljudi, poginuo u strašnom udesu.

Vijest TMZ-a uznemirila je čak i policiju. Naime, sajt je vijest o tragediji objavio nešto više od sata nakon što se dogodila nesreća i tako preduhitrio i zvaničnike koji su prvo namjeravali da obavijeste porodice žrtava.

U toj trci ko će prije objaviti informaciju bilo je i neprofesionalnog izvještavanja kao posljedica konfuznih vijesti o broju žrtava, pa je tako novinar stanice ABC Met Gatmen, izvještavajući o padu helikoptera, pred kamerama obavijestio gledaoce da su u padu, osim Brajanta, poginule i sve četiri njegove ćerke, a ne samo Điana - Bjanka Bela, Kapri Kobi i Natalija Dijamante.

Zbog ove katastrofalne greške Met Gatmen je suspendovan.

ABC News has suspended Matt Gutman for his erroneous reporting in the aftermath of Sunday's helicopter crashhttps://t.co/FPh6KsUPYk

— Awful Announcing (@awfulannouncing) January 30, 2020