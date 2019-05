Golden Stejt Voriorsi su maksimalno iskoristili prednost domaćeg terena u seriji sa Hjustonom, i poveli 2:0, slavivši pobjedu u drugom duelu rezultatom 115:109.

Džejms Harden je u prvom poluvremenu doživio povredu oka, a kakve posljedice je to ostavilo na njega najbolje se može vidjeti na fotografijama koje kruže Tviterom.

James Harden's eyeballs look like this and he's still the leading scorer for the Rockets with 12 pts 👀 pic.twitter.com/nFbXwfm783 — Yahoo Sports (@YahooSports) May 1, 2019

Harden je na kratko morao da napusti igru, a kada se vratio, bilo je očigledno da ima velike bolove.

Harden appears to be having a hard time with the lights... pic.twitter.com/hQeaB6dpIr — Bleacher Report (@BleacherReport) May 1, 2019

Roketsi su u trećoj četvrtini bili u dvocifrenom zaostatku, ali su do samog finiša ostali u igri za pobjedu, ipak nedovoljno da naprave preokret protiv šampiona.

Osim Hardenove povrede, na ovom meču smo vidjeli još nekoliko neobičnih momenata, kao što je ovo sarkastično radovanje Krisa Pola nakon dosuđenog faula nad Hardenom.

CP3's reaction for Harden’s foul call 😅 pic.twitter.com/SEnWYlLpIT — SportsCenter (@SportsCenter) May 1, 2019

Ili ovo zakucavanje Karija, koje nije priznato...

Steph had the crowd going with his dunk (that didn’t count) 😆 pic.twitter.com/LAGWQ7bYxx — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 1, 2019

U pobjedničkom timu, startna petorka je savršeno rasporedila poene, Durent je imao 29, Tompson 21, Kari 20, Igodala 16, Grin 15 uz 12 skokova i sedam asistencija.

Za Hjuston, Harden je ubacio 29 poena, Kris Pol 18, Erik Gordon 15, Klin Kapela 14 uz deset uhvaćenih lopti. Serija se sada seli u Teksas.

Milvoki Baksi su izjednačili rezultat u polufinalnoj seriji Istočne konferencije sa Bostonom dobivši drugi duel na svom terenu sa 123:102.

Nakon poraza u prvom duelu, Baksi nisu dozvolili protivniku da napravi i drugi "brejk" u gostima, pa pa u egalu putuju u Boston, gdje se igraju naredna dva duela serije.

Ključan period utakmice bila je treća četvrtina u kojoj su Adetokumpo i ekipa prosto ekplodirali, i dobili taj dio sa ubjedljivih 39:18.

U prvom poluvremenu, domaći tim je ubacio čak 11 trojki, što je novi rekord franšize u plej-ofu.

Na kraju je Adetokumpo bio najbolji u redovima pobjednika sa 29 poena i deset skokova. Kris Mildton je pogodio čak sedam šuteva za tri, i ukupno imao 28 poena, Erik Bledso je dodao 21.

Kajri Irving je odigrao izuzetno slabo, pogodivši svega četiri od ukupno 18 upućenih šuteva, pa je meč završio sa jednocifrenim brojem poena (9).

Bolji od ostalih u njegovoj ekipi bili su Markus Moris sa 17, Džejlen Braun sa 16 i Al Horford sa 15 poena.