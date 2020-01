Gest tima iz Los Anđelesa tjera suze na oči: Lejkersi svim gledaocima poklanjaju dres Brajanta

Ekipa iz Los Anđelesa je odlučila da svim navijačima koji dođu na meč pokloni dres sa brojevima 8 i 24 te i da na takav način oda počast svom nekadašnjem članu.

Sigurno je da će večerašnji meč biti veoma emotivan za sve navijače Lejkersa i da će mnogi željeti da budu na utakmici gdje će se prisjetiti jednog od najboljih košarkaša u istoriji kluba.

Fans attending tonight’s Lakers vs Blazers game will be receiving Kobe Bryant shirts to honor him #LakeShow pic.twitter.com/Gu5HGTv2BR

— Lakers Empire (@LakersEmpire) January 31, 2020