Garet Bejl završava karijeru nakon Eura

Velški fudbaler Gareth Bejl će završiti karijeru nakon Eura, ekskluzivno je objavio španski list Marca.

Kako piše Marca, Bejl nema namjeru igrati za Real i pored toga što je miljenik novog trenera Karla Anćelotija.

Velški reprezentativac bi se trebao nakon završetka Eura vratiti sa posudbe iz Totenhema u Real sa kojim ima ugovor na još godinu dana, no on je spreman odreći se 22 miliona evra kako bi završio karijeru i posvetio se igranju golfa.

Bejl će u julu napuniti 32 godine, te bi mogao još igrati ali on to ne želi. Kako navodi Marca, on želi igrati samo u okruženju u kojem je srećan, a to je u ovom trenutku samo reprezentacija Velsa sa kojom će nastupiti na predstojećem Euru.

Vels se nalazi u grupi s Italijom, Švicarskom i Turskom.