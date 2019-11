Gagić vodio Igokeu do pobjede protiv Čapljine

Košarkaši Igokee pobijedili su Čapljinu rezultatom 73:59 u posljednjoj utakmici 7. kola Lige BiH.

Veoma skoncentrisano košarkaši Igokee ušli su u ovaj meč pa su nakon deset minuta imali prednost od 22:11, da bi do poluvremena došli do prednosti do 20 poena 45:25. Iako su gosti bili bolje u trećoj i četvrtoj dionici nisu uspjeli da preokrenu rezultat i ugroze pobjedu Igokee.

Najefikasniji u domaćem timu bio je Đorđe Gagić sa 16 poena, a Sava Lešić je postigao koš manje. Vaidas Kariniauškas je dodao 14 poena dok je na pragu dabl dabl učinka bio Nemanja Nikolić sa 11 skokova, devet poena i šest asistencija

Igokea je u ovom meču imala samo deset igrača u rosteru, u timu je bio i Dalibor Ilić koji nije ulazio u igru dok se Marko Tomas zbog povrede nije ni skidao.

Nakon ovog kola Igokea je usamljena na vrhu dabele sa šest pobjeda i jednim porazom.