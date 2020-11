Fudbaleri Zvijezde 09 ne odustaju od šampionske titule u Republici Srpskoj

U Fudbalskom klubu Zvijezda 09 zadovoljno trljaju ruke u samom finišu jesenje polusezone. Nakon 13 odigranih kola u prvoligaškom karavanu Srpske trenutno drže drugu poziciju sa četiri boda zaostatka za liderom prvenstva ekipom prijedorskog Rudara.

Fudbaleri iz Etno sela Stanišići vezali su devet utakmica bez poraza, uz plasman u četvrfinale Kupa BiH, pa shodno tome poručuju da imaju itekako razloga za zadovoljstvo. Kažu i da je liga, ove sezone, kvalitetnija nego ranijih.

"Trenutno je na zavidnom nivou. Ima tu još nekih stvari koje bi možda trebalo popraviti, ali iskreno to trenutno nije pitanje za mene na koje bi ja trebao dati neki odgovor. Što se tiče lige od 16 ekipa mislim da je to možda pogođeno sa tim. Jedina možda zamjerka jeste sa tim što se prvenstvo završava 14.- 15. novembra i onda prethodni duga pauza negdje od drugog mjeseca, a to jedino može Fudbalski savez Republike Srpske na to malo da obrati pažnju", rekao je Mladen Obrenović, šef stručnog štaba Zvijezde 09.

U Zvijezdi 09 sem rezultata diče se i odličnom atmosferom unutar kluba, a ne kriju da ambicije da se već ove sezone domognu šampionske titule u Republici Srpskoj i vize za povratak u premijerligaško društvo.



"Vidjećemo, dugo je prvenstvo, ima da se odigra dosta utakmica. Nadam se, voljeli bi svi u klubu da uspijemo da osvojimo naslov prvaka Republiek Srpske", istakao je Ognjen Stjepanović, Zvijezda 09.

"Atmosfera je super. Dosadašnji rezultati, u početku smo malo gubili bodove naivno ali ispravili smo to kako smo se malo uigrali tako da sada sve ide po planu", naglasio je Kristijan Tojčić, Zvijezda 09.

U Zvijezdi 09 već godinama se diče dobrim rezultatima svoje omladinske škole, pa ni ova nije izuzetak. Za razliku od seniorskog, juniorski pogon i dalje bije bitke u Premijer ligi BiH i na pobjedu je od prvog mjesta na tabeli.

"Imamo utakmicu manje u odnosu na Slobodu iz Tuzle gdje nam dolazi Velež u nedelju i sigurno će biti jedna dobra utakmica, jedan pravi derbi što se kaže, tako da nadam se da ćemo dobiti to i uspjeti da budemo jesenji prvaci", istakao je Vlatko Krpotić, trener juniora Zvijezde 09.

Prvotimci Zvijezde 09 svoju prvenstvenu trku nastavlju u subotu, a na noge im dolazi ekipa prnjavorskog Ljubića.