Fudbaleri Crvene zvezde formu bruse u Beleku

Fudbaleri Crvene zvezde formu za nastavak sezone, bruse, u Beleku, svojoj tradicionalnoj bazi u ovom dijelu godine.

Ipak, za razliku od prethodnih, ove zime, beogradski "crveno bijeli" imaju zadatak da usvoje novu filozofiju igre.

Kada je 10. januara održao prvi trening u ulozi šefa stručnog štaba beogradskog kluba Dejan Stanković je rekao da će pokušati da, kako je to obrazložio, stvori novi identitet svojim igračima. Svjestan da put do ostvarenja tog cilja vodi samo kroz mukotrpan rad, Stanković je nametnuo žestok tempo. Za fizičku pripremu svojih fudbalera, zadužio je italijanskog stručnjaka Federika Panonćinija koji minulih dana ne štedi ekipu, a za sve što su do sada prikazali tokom pripremnog perioda na račun prvotimaca Crvena zvezde od njihovog trenera stižu riječi hvale.

"Ja sma ponosan na njih. Prvo su zlatni kao momci, kao ljudi su fenomenalni. Što se tiče rada mogu samo da im kažem kapa dole. Uvijek ima nekih bolova, upala, niko nije odustao. Od Kipra pa do danas svi su na broju i hvala Bogu rade kao zmajevi. Samo tako da nastave biće to ok", kaže trener Zvezde Dejan Stanković.

Promjene ne dolaze preko noći, a Dejan Stanković svjestan je da je ekipi potrebno vrijeme da se privikne na sistem igre kojem teži. Pod njegovom komandom fudbaleri Crvene zvezde odigrali su dvije kontrolne utakmice u Beleku, a nakon pobjede protiv Arke, usljedila je "nula" sa Vardarom.

"Danas je utakmicu odigrao 21 igrač i dva golmana, tako da smo podijelili na dva jaka poluvremena. Želio smo intenzitet, želio sam jak presing, to su oni odradili. Lopta nije htjela u gol. Nemam šta drugo da im zamjerim. Imamo vremena da radimo, da otklanjamo neke sitnice koje nam smetaju, da se poboljšamo i u fizičkoj spremi jer ekipu koju ja želim, manje više će izgledati ovako", dodaje Stanković.

Nakon što je nasljedio Vladana Milojevića, Dejan Stanković nasljedio je i obavezu da Crvenu zvezdu zadrži na putu koji je ovaj klub tri puta zaredom odveo u grupnu fazu evropskih takmičenja, a za taj zadatak dobio je veliku podršku "zvezdaške" javnosti i klupskih legendi.

"Imao je od koga da uči, od trenera na Zapadu. Trenirali su ga najbolji evropski treneri. Da sačekamo vrijeme. Vrijeme je najbolji pokazatelj. Ja mu zaista želim sve najbolje. Koliko sam priustan ovdje par dana, radi sa velikim entuzijazmom i želi da podigne Crvenu zvezdu, želi da s njom pravi dobre rezultate, a ja samo da mu poželim sreću", rekao je legenda kluba Dragan Džajić.

Fudbaleri Crvene zvezde odigraće još četiri kontrolne utakmice u Beleku, a nastavak prvenstvene trke u Srbiji, koji je zakazan za 15. mart, beogradski "crveno bijeli" dočekuju 11 koraka ispred drugoplasiranih na tabeli, svojih "vječith rivala" ekipe Partizana.