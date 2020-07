Fudbaleri Celja osvojili šampionsku titulu

Fudbaleri Celja osvojili su prvu šampionsku titulu u klupskoj istoriji nakon što su u direktnom okršaju sa ljubljanskom Olimpijom uspjeli da ostanu neporaženi i da sačuvaju tron na koji su zasjeli kolo prije kraja prvenstva Slovenije. Na svom Zdežele stadionu, Celjani su, golovima Kerina i Vizingera, dva puta vodili, ali je Olimpiju u igru za titulu vraćao Elsnik. Ipak, u posljednjih 25 minuta, mreže su ostale netaknute, pa je tim trenera Dušana Kosića stigao do najvećeg uspjeha kluba koji je prošle godine proslavio vijek postojanja. Dok Celje slavi istorijski uspjeh, u taboru Olimpije žale za tim što su od gotovog napravili veresiju. U posljednja četiri kola, fudbaleri ljubljanskog kluba osvojili su samo bod, te su tako s prvog na kraju spali na tek treću prvenstvu poziciju.

- Napravili smo istorijski uspije, puni smo emocija. Osjećali smo veliku energiju koja se stvorila u čitavoj Sloveniji. Kada nam se ukazala ova prilika, čini mi se da su svi priželjkivali da je iskoristimo I da osvojimo titulu. Prerescni smo, rekao je trener Celja, Dušan Kosić.

Celje je do titule donekle pogurala I ekipa Mure, banjalučkog fudbalera Marka Brkića, koja je otkinula bodove olimpiji prije sedam dana. Marko za ATV kaže da je malo ko očekivao ovakao rasplet prvenstve trke koji je na kraju dokazao da je slovenačka liga veoma izjednačena.

- Olimpija je cijelu sezonu provela na prvom mjestu i na kraju završila treća. Sigurno razlog tome je to što je liga dosta izjednačena. Da li je Celje bila najbolja ekipa to ne mogu baš sa siguirnošću reći, ali su imali kontinuitet cijele sezone. Nisu imali puno oscilacija u svojim igrama i to ih je dovelo do toga da budu prvaci, što je iznenadilo cijelu Sloveniju, kaže Brkić.

Njegova ekipa, sezonu je okončala na četvrtoj poziciji, a fudbaleri Mure osvojili su Kup Slovenije, drugi klupski trofej u istoriji. Ponovo je izboren izlazak na evropsku scenu, pa su svi u klub prezadzadovoljni ostvarenim rezultatima, kaže Brkić. Za banjalučkog fudbalera, ovo je bila prva takmilčarska godina u Sloveniji tokom koje je odigrao 21 utakmicu u dresu Mure.

- Mogu biti zadovoljan. Ova prva godina mi je protekla više u adaptaciji na novu sredinu. Dosta sam napredovao što se tiče fizičke spreme i na taktičkom planu. Ubrzao sam svoju igru. Očekujem da sledeće sezone još podignem nivo igre i da imam važniju ulogu u timu. Uvijek, prije svega kažem, samo da je Bože zdravlja i pošten rad i trud se moraju vartiti, dodaje Marko.

Marko Brkić neće imati previše vremana za odmor. Fudbaleri Mure već u ponedjeljak počinju priprema za novu sezonu, u kojoj će, kako kaže banjalučki fudbaler, pokušati da stignu još korak bliže vodećim ekipama u Sloveniji.