Fudbaleri Borca bruse formu za nastavak sezone

Red, rad i disciplina, ma kako trivijalno zvučalo, jedini je način da se opiše atmosfera u taboru banjalučkog Borca s prvim danima boravka na pripremama u Antaliji.

Trener Darko Vojvodić, jasno je stavio do znanja svojim igračima da ih u narednom periodu očekuje žestok tempo koji za cilj ima samo jedno - da ekipa na proljeće “ovjeri” prvo mjesto u prvoligaškom karavanu Republike Srpske. Svjesni očekivanja, igrači poručuju, da se dati sve od sebe da dogodine u ovo vrijeme na tapetu budu premijerligaške teme.

"Naravno da je to dodatni motiv. Ne samo za nas igrače, već mislim na čitavu Banjaluku i okruženje. Mislim da se moramo vratiti u Premijer ligu i da to treba da bude prioretni cilj", rekao je fudbaler Borca Dejan Zarić.

Dva treninga dnevno i četiri kontrolne utakamice tokom boravka u Antaliji, plan je stručnog štaba koji budno motri na svaki detalj tokom jednoipočasovne fudbalske sesije. Kažu, da će svi igrači dobiti šansu da se izbore za svoje mjesto u ekipi, a jedina referenca biće marljiv rad. Damir Memiševič, pomoćnik Darka Vojvodića, ističe još jedan detalj koji je ključan za timski uspjeh.

"Mi težimo ka tome da, uz dobar trening i rad, napravimo i dobru atmosferu van terena. To je jednako važno za ekipu. Koliko je bitno, na terenu, toliko je bitno da se razumiju i van terena i te dvije stvari kada se usklade ja mislim da ćemo doći do našeg cilja, a to je plasman u Premijer ligu", rekao je Memišević.

Van terena, Marko Maksimović, sportski direktor kluba trudi se da ne zaostaje za fudbalerima. I sam nekada igrač Borca, kaže da su iza ovog kluba burna vremena, ali ističe da se “crveno plavi” polako vraćaju tamo gdje im je i mjesto.

"Ja bih rekao da je Borac došao na mjesto na kojem treba da bude sa klubovima kao što su Željezničar, Sarajevo, Široki Brijeg i ostali veliku klubovi iz regiona. Ja mislim da je Borac sada tu i to mjesto mu po tradiciji i svemu pripada. Znamo svi šta je klub prošao u zadnjih nekoliko godina. Konačno dolazimo u jedan period u kojem možemo da pričamo samo o ekipi i nekim ljepšim stvarima, a ne samo o dugovima i problemima. Nadam se da će se ekipa dobro pripremiti i da će iskoristiti vrhunske uslove u Antaliji. Ipak, mi znamo šta nas čeka po povratku u Banjaluku i da nas čekaju teški vremenski uslovi za trening, ali spremni smo za to", rekao je Maksimović.

Prvi radni dan u Antaliji, zbog lakše povrede, propustio je Vladan Danilović, ali iz medicinskog tima uvjeravaju da će se vrlo brzo vratiti trenažni proces.