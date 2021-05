Fudbaler za dlaku izbjegao smrt: Slaveći pobjedu ispao iz autobusa i pao na cestu

Turski trećeligaš Kodžaelispor ostvario je veliki uspjeh jer je u baražu za ulazak u drugu ligu pobijedio Sakarijasport sa 4:0, a nakon toga je uslijedilo veliko slavlje na ulicama grada.

Igrači su se vozili gradom u otvorenom autobusu, paradirali su i pozdravljali navijače, ali se slavlje umalo pretvorilo u tragediju.

Samo čudo spasilo je jednog fudbalera koji je tokom slavlja zakačio nadvožnjak a potom ispao iz autobusa na cestu.

Imao je sreće i da ga nisu pregazili oni koji su bili iza autobusa. Prošao je samo s lakšim povredama, a povrijeđen je i jedan njegov saigrač kojem je na licu mjesta ukazana pomoć.

Na jednom od snimaka vidi se da svi igrači na vrhu autobusa čuče dok vozilo prolazi ispod jako niskog nadvožnjaka, a nesretni igrač je u tom trenutku ležao na povišenom dijelu te je tijelom zapeo za konstrukciju i pao na cestu.

Kodžaelispor je posljednji put u prvoj ligi igrao 2009. godine, a najveći trofej mu je turski kup koji je osvajao 1997. i 2002. godine.