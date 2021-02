Fudbaler mogao da nastrada u avionu hrvatske kompanije, letjelica završila oštećena pored piste

Naime fudbaler Napolija se nalazio u avionu Cesna u koji je zbog lošeg vremena i jake kiše izletio sa staze i završio na travnatoj podlozi.

U avionu su osim fudbalera bili njegov pas, pilot i još jedan neimenovani putnik, ali svi su na sreću iz aviona izašli bez povreda. Povodom ovog slučaja pokrenuta je i istraga, a Mertens nije htio da komenatariše čitavu situaciju.

Inače, Mertens je doputovao iz Napolija u Antverpen privatnim avionom u valsništvu hrvatske kompanije “Jung skaj”, kako bi se u domovini što prije oporavio od povrede koju je zadobio u decembru prošle godine na utakmici protiv Intera.

A private jet with Napoli forward Dries Mertens (and his dog) overran the runway of the Antwerp Airport on Saturday, where he was heading for his recovery from his ankle injury. Both were OK.https://t.co/829nZbHxx8 (@sportwereld_be) pic.twitter.com/XbyUGbPWNd

— Vince Van Genechten 🇮🇹 (@VVGenechten) February 3, 2021