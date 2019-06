Fudbaler izbačen iz reprezentacije zbog prijetnji djevojkama

Reprezentativac Egipta Amr Varda izbačen je iz kampa na Afričkom kupu nacija. Razlog su prijeteće poruke na društvenim mrežama koje je slao djevojkama, a prije toga ih je pozivao u hotel.

Fudbaler je prema navodima slao golišave slike, a kad su ga djevojke odbile onda im je prijetio. Fudbaler je optužen za seksualno uznemiravanje.

"On nije normalan, on je seksualni predator. Mjesecima me je zlostavljao i prijetio mi. Morala sam se pretvarati da mi se sviđa jer, kad nisam, razljutio bi se i postao nasilan", navela je jedna od djevojaka.

Varda je sve demantovao.

"Video nije autentičan. Sve fotografije i poruke su napravljene fotošopom. Rekao sam to treneru i igračima koji su uz mene", istakao je fudbaler PAOK-a.