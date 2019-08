Fudbaler Hondurasa preminuo u 37. godini

Fudbalski savez Hondurasa je izdao saopštenje.

"Sa tugom koja je obavila srca honduraske fudbalske porodice, žalimo za smrću Voltera Hulijana Martineza. Šaljemo podršku tvojoj porodici i prijateljima, počivaj u miru", stoji u poruci.

Martinez je bio velika zvijezda u svojoj zemlji, naročito nakon što je pomogao reprezentaciji da se plasira na najvažnije takmičenje tek po drugi put u svojoj istoriji. Ukupno je odigrao 49 mečeva i postigao 12 golova u nacionalnom dresu. Takođe, obožavaoci u velikom broju dolaze da odaju poštu pokojnom fudbaleru ispred stadiona i u Pekingu, ne samo u Hondurasu, budući da je u kineskom glavnom gradu zabilježio posljednje nastupe.

Prema prvim izveštajima, Martinez je doživeo srčani udar dok je bio u stanu prijatelja i bivšeg saigrača Hosea Čepa Fernandeza u Njujorku.

Honduras is in mourning for one of the country's 2010 #WorldCup heroes.

Walter Martinez, who helped @FenafuthOrg qualify for the global finals for just the second time, has died at the age of just 37. #RIP pic.twitter.com/7NJljo20eM

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 13. kolovoza 2019.