Fudbaler Arsenala proslavio gol uz simbol albanskog orla VIDEO

Njemački reprezentativac se upisao u strelce poslije kornera koji je izveo Granit Džaka, a slavio je simulirajući krila albanskog dvoglavog orla, što je simbol ideje o takozvanoj “Velikoj Albaniji”.

Xhaka's corner finds Mustafi in the box, who gives Arsenal the lead with a powerful header. 1-0 pic.twitter.com/zb636r5uHV

— Terje (@TerjeGIFs) September 2, 2018