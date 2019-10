"Frans Fudbal" objavio prvih 15 kandidata za Zlatnu loptu

Iz redova aktuelnog šampiona Evrope, Liverpula kandidati su, barem za sada, Alison, Trent Aleksander-Arnold, Žoržinjo Vajnaldum i Sadio Mane.

Kandidat iz Totenhema je Ugo Ljoris, a tu su još i Dušan Tadić i Doni van den Bek (Ajax), Serhio Aguero (Manchester City), Frenki de Jong i Mark Andre ter Štegen (Barcelona), Kilijan Mbape (PSG), Pjer-Emerik Obamejang (Arsenal), Karim Benzema (Real) i Matijas de Liht i Kristijano Ronaldo (Juventus).

"Frans Fudbal" objaviće još 15 kandidata za ovu prestižnu nagradu. Dobitnik ovogodišnje Zlatne lopte biće poznat drugog decembra.

Podsjetimo, ovu nagradu prošle godine osvojio je Luka Modrić.

Let's keep the rhythm! Five new #ballondor nominees!

Virgil van Dijk 🇳🇱

Bernardo Silva🇵🇹

Heung-min Son 🇰🇷

Robert Lewandowski 🇵🇱

Roberto Firmino 🇧🇷

Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/e8Ok8DCVOo

— #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019