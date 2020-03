Francuski mediji donose ekskluzivu: Kilijan Mbape testiran na virus korona, sutra objava rezultata!

Napadač Pari sen Žermena je prethdonih dana kuburio sa gripom, ali očigledno je da su ljekari poslije nekog od pregleda posumnjali da se radi o virusu korona, pa su odlučili da mladog Francuza testiraju. Mediji tvrde da su rezultati već poznati, ali da će biti objavljeni u toku sutrašnjeg dana, pred meč protiv Borusije iz Dortmunda, koji će se igrati pred praznim tribinama zbog straha od širenja epidemije.

PSG’s Kylian Mbappe has been tested for the coronavirus today, reports @lequipe pic.twitter.com/GaWNcBj6Tc

— B/R Football (@brfootball) March 10, 2020