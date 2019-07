Fonjini: Prokleti Englezi, volio bih da vam eksplodira bomba

Fonjini je neočekivano eliminisan od Amerikanca Tenisa Sandgrena u tri seta sa 6:3, 7:6 (12), 6:3.

Poraz Italijana je neočekivan tim više što je Sandrgen eliminisan u prvom kolu svakog od prethodnih devet nastupa na velikim turnirima.

Fonjini je platio ceh igranja dva meča u pet setova u prethodnim rundama Vimbldona, u kojima je proveo ukupno sedam sati na terenu.

Međutim, ono što mu je posebno zasmetalo je što je ove subote morao da igara na Terenu 14.

"Da li je fer igrati ovdje? Prokleti Englezi. Prokleti. Volio bih da vam bomba eksplodira u ovom klubu", pričao je Fonjini dovoljno glasno da ga svi čuju.

Fabio Fognini evidently loving his Wimbledon experience after being shoved out to Court 14. ‘Damn English, really. I wish a bomb would explode on this club’ pic.twitter.com/iSKw46aKCG

— Oliver Brown (@oliverbrown_tel) July 6, 2019