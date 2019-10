FK Borac u seriji dobrih rezultata

Na Gradskom stadionu u Banjaluci sve puca od sampouzdanja nakon što su fudbaleri Borca nastavili seriju pobjedu u Premijer ligi BiH. Sa četiri vezana trijumfa banjalučki “crveno plavi” izbili su na četvrto mjesto premijerligaške tabele sa isto toliko bodova zaostaka za vodećim Sarajevom.

Nakon promjenljivih rezultata, u uvodnom dijelu sezone, ekipa Branislava Krunića, pronašla je svoju “zlatnu žicu” na terenu. Tandem Stojan Vranješ- Saša Kajkut, potpomognut ostatkom ekipe, u minulih mjesec dana melje sve rivale, a “borčeva” sedmica u prvi plan ističe timsku igru koja je konačno došla na svoje.

"Zadnjih par utakmica potrefilo se da postižem odlučujuće golove, ali mislim da je to rezultat cijele ekipe. Ja sam taj koji je realizovao te situacije, uz mene tu je još i Stojan. Ne samo on, nego cijela ekipa igra fantastično, tako da je to proizvod cijele ekipe", rekao je Saša Kajkut, fudbaler Borca.

Kajkut se ove sezone tri puta upisao u listu strijelaca, dok je Stojan Vranješ čak devet puta tresao protivničke mreže i na samo gol je zaostatka za vodećim na premijerligaškoj listi strijelaca Krpićem i Ubiparipom. Ulaskom u prvih jedanaest Almedina Ziljkića, “crveno plavi” su dobili širu lepezu napadačkih rješenja, pa ekipa Borca u posljednje vrijeme, sem dobrih rezultata niže i oku dopadljive partije, koje su na posljednjoj premijerligaškoj utakmici privukle više od 5000 gledalaca na tribinama Gradskog stadiona u Banjaluci. Ipak, Saša Kajkut, kaže, da je, u ovom trenutku najvažnije ostati čvrsto na zemlji.

"Euforije nema. Još dosta bodova je u igri, kako do kraja ovog dijela sezone, tako i u drugom dijelu. Idemo iz utakmice u utakmicu. Isto kao što smo zaredali pozitivne rezultate, može da se desi da uđemo u negativnu seriju. Ja se nadam da to nećemo dozvoliti. Trebamo ostati mirni i ovako kao što igramo do sad, mislim da neće biti problema", dodaje Kajkut.

U narednom premijerligaškom kolu, fudbalerima Borca na noge stiže Radnik iz Bijeljine koji ima bod prednosti na tabeli, a iz “crveno plavog” tabora poručuju da će dati sve od sebe da nastave seriju pobjeda. Uzdaju se kažu, i u svog dvanaestog igrača, onog sa tribina, uz čiju je podršku, ne kriju, sve lakše.