FK Borac počeo pripreme za nastavak sezone

Nasmijani i u dobrom raspoloženju fudbaleri Borca počeli su pripreme za nastavak sezone. U Trofejnoj sali Gradskog stadiona trener Branislav Krunić obavio je prozivku na kojoj se pojavio 31 fudbaler. Borac je napustio golman Nemanja Trkulja, dok je na njegovo mjesto stigao Mladen Kukrika. Krunić kaže da u narednom periodu očekuje da se ekipa pojača, ali u pravom smislu te riječi, dok će kako je rekao, najvjerovatnije biti i odlazaka. Ono što najviše raduje stratega Borca jeste produženje saradnje sa kapitenom Stojanom Vranješom.

"Kapiten, lider ove ekipe, nosilac, koji je pokazao to u protekloj sezoni, dogovorio je saradnju sa FK Borac i produžio ugovor. I to je u ovom trenutku najveće pojačanje. Mi trenutno imamo neke želje što se pojačanja tiče. Pošto su to igrači koji imaju ugovor sa svojim klubovima ja ne bih o imenim. Uglavnom su to igrači koji igraju prema naprijed i mogu da donesu prevagu", rekoa je trener Borca Branislav Krunić.

Borac je jesenji dio prvenstva završio na trećoj poziciji sa bodom zaostaka za liderom Sarajevom, a cilj do kraja je zadržati poziciju koja vodi u Evropu.

"Mi u ovoj sezoni želimo da izađemo na evropsku scenu. Iako smo povratnici u Premijer ligu, igre i rezultati koje smo napravili u proteklom periodu nam daju za pravo da u to vjerujemo i da tome težimo", dodaje Krunić.

S njim se slaže i kapiten Borca Stojan Vranješ.

"Nadam se uspješnim pripremama i da nas zaobiđu povrede, da budemo što spremniji za nastavk sezone. I da naravno nastavimo tamo gdje smo stali a to je taj pobjednički niz", kaže Vranješ.

Prvi dio priprema Borac će obaviti u Banjaluci. Prvu utakmicu odigraće 26. Januara u Staroj Pazovi protiv Teleoptika, odakle će put Antalije gdje je zakazano još pet kontrolnih mečeva. Proljećni dio sezone u Premijer ligi BiH počinje 22. februara, a Borac će sedam dana ranije odigrati i generalku protiv Čelika u Zenici.