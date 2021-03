FK Borac: Moraitis "zadužio" opremu, prvotimci ugostili Biljanu Čekić

Panajotis Moraitis “zadužio” je “Borčevu” klupsku opremu, a grčki napadač hvali svoje nove saigrače koji su mu kaže olakšali prve dane boravka u Banjaluci. Ističe da će mu trebati nekoliko treninga da se vrati u punu takmičarsku formu uz obećanje da će dati sve od sebe da se za ukazano povjerenje oduži postignutim golovima.

"Pričao sam sa svojim novim saigračima i upoznat sam sa klupskim ciljevima. Znam da sam stigao u veoma organizovan klub, sa dobrim igračima. Srećan sam što sam ovdje. Jedva čekam da zaigram i obećavam da ću dati 100 odsto sebe da pomognem ekipi”, kaže novi igrač Borca.

Moraitis kaže da je gledao “proljećnu premijeru” protiv Olimpika i kaže da ga je oduševio borbeni mentalitet ekipe. Polako se, kaže, upoznaje sa premijerligaškim fudbalskim društvom, a pogled na tabelu mu dovoljno govori da se radi o zanimljivom takmičenju.

"Na tabeli je mala bodovna razlika između nekoliko klubova na vrhu dovoljno govori da se radi o zanimljivom takmičenju i da su ekipe ujednačene. Gledao sam utakmicu protiv Olimpika. Nikada nije lako igrati nakon duge pauze. Međutim, raduje me što je ekipa napadala do samog kraja, što je pokazala želju za pobjedom i što se nisu zadovoljili sa jednim bodom. To ujedno i moja filozofija fudbala-želim da uvijek idem na pobjedu", kaže Moraitis.

Fudbaleri Borca danas su pred početak treninga, ugostili mladu glumicu Biljanu Čekić, svima poznatu kao “Daru iz Jasenovca”. Na Gradskom stadionu, Biljana je, uz pregršt poklona, “iz prve ruke” saznala sve o FK Borac za koji će, kaže, od sada navijati. “Borčevi” fudbaleri strpljivo su čekali na red za zajedničku fotografiju sa mladom glumicom koja je postala zvijezda regiona.

"Život mi se promijenio preko noći, mnogo sam iznenađena, ali i srećna. Jeste malo naporno, ali mi se sviđa", kaže Biljana.

"Nadam se da nije posljednji put kod nas, te da ćemo imati priliku da je ugostimo na utakmici. Mišljenja sam da je fascinantno kako je sa tako malo godina odglumila u filmu i želim joj svu sreću u glumačkoj karijeri", rekao je Stojan Vranješ, kapiten FK Borac.

Za fudbalere Borca nema predaha i uveliko se kuje plan za naredni premijerligaški ispit koji “crveno plave” očekuju u subotu na gostovanju kod ekipe Veleža.