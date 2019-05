FK Borac: Cilj ispunjen, do kraja bez pritiska

Ono što smo obećali ljetos, to smo ispunili, kažu u FK Borac. Pobjedom u prošlom kolu u Prijedoru banjalučani su obezbijedili šampionsku titulu u Republici Srpskoj i poslije samo godinu dana vratili se u BH elitu.

"Samo moji igrači i ja znamo kako nam je bilo, a veličina ovog uspjeha će se tek vidjeti naredne sezone", kaže trener Darko Vojvodić. Ipak, da bi zaigrali Premijer ligu neophodno je da Borac do kraja maja riješi dugovanja u iznosu od 250 hiljada maraka, kako bi dobio licencu. Vojvodić vjeruje da tu neće biti problema.

"Mislim da je predsjednik kluba zaista uradio ogroman posao i na tome mu treba skinuti kapu. Mi ne sumnjamo da će on to sve privesti kako treba. Koga su zmije ujedale i guštera se boji, tako da mi najbolje znamo šta to znači. Znate kako smo izbačeni iz Premijer lige, na najgori mogući način. I zbog toga, zbog ovog grada i navijača trebamo da budemo u Premijer ligi pravi. Da čuvamo obraz, čast i dostojanstvo i da se nikome ne sklanjamo", izjavio je trener Borca Darko Vojvodić.

Vojvodić kaže da je najvažnije da je ove sezone napravljen dobar i zdrav kostur ekipe, koji uz adekvatna pojačanja može da odgovori svakom premijerligaškom izazovu. Ipak, do kraja šampionata Srpske ima da se odigraju još četiri kola, a sutra na gradskom stadionu gostuje, do skoro prvi pratilac Borca, ekipa Sloge. S obzirom da utakmica nema rezultatski značaj, trener crveno plavih šansu će dati mlađim igračima.

"Ovo je prvi put da ne moram da kažem igračima da moramo. Ovo je prvi put da kažem igračima da je sve gotovo i da više ništa nije pod moranje. Ovo je prilika da damo šansu igračima koji nisu puno igrali, da i oni osjete čar derbija", dodaje trener Borca.

"U ovih poslednjih par utakmica da može se opuštenije odigra i da dobiju šansu mlađi igrači. Bila je naporna godina. Nismo očekivali da ćemo pet kola prije kraja da obezbijedimo povratak u Premijer ligu, ali ovo je zaista veliki uspjeh i nadam se da će sve biti dobro", poručio je fudbaler Borca Miloš Žeravica.

Utakmica Borac-Sloga igra se na Gradskom stadionu i počinje u 19 časova i 30 minuta.