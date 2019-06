FK Borac: Cilj gornji dio tabele

Fudbaleri Borca odradili su prvi trening, a među 21. fudbalerom našlo se i šest juniora, koji će pokušati da se nametnu novom treneru Branislavu Kruniću.

Borac će prvi dio priprema da odradi u Banjaluci odakle će 24. juna put Zlatibora, gdje je predviđeno i da se odigra pet prijateljskih utakmica.

Za sada jedino zvanično pojačanje je Ivan Crnov, dok je malijac Dieudone Gbakle prošao ljekarske preglede, a u narednim danima pokušaće da izbori svoje mjesto u timu. Klub su napustili Topolović, Dujaković, Zarić, Mojović, Bajić i Popović, a Krunić se nada da će do polaska na Zlatibor uspjeti da dovedu nove igrače.

"Sigurno da planiramo dovesti dva do tri igrača do odlaska na priprema na Zlatibor. Što se tiče Ivana Crnova on je član FK Borac i potpisao je ugovor na dvije godine. Mi očekujemo da što prije kompletiramo spisak igrača na koje računamo, ali moramo znati da je takvo stanje trenutno na tržištu i okruženju, da igrači kojima mi hoćemo da se pojačamo prva im je akvizicija inostranstvo", rekao je trener Borca Branislav Krunić.

Pred fudbalerima Borca je naporan rad, kako bi u povratničkoj sezoni uspjeli da ostvare ambicije kluba, a to je gornji dio tabele u Premijer ligi BiH.

"Uradićemo sve što bude u našoj moći da pokušamo da dođemo do tog cilja što prije. Naravno da u ovoj prvoj godini svaki rezultat je dobar, ali znamo kakav je pritisak i znamo da se nosimo sa tim pritiskom. Uložoćemo dodatne napore da pokušamo odmah da napravimo priču u kojoj će svi biti zadovooljni, na način da Borac bude tamo gdje mu je mjesto", poručio je predsjednik kluba Vico Zeljković.

"Dobra stvar je što je ostao kostur ekipe i mislim da uz dobar rad i taj pobjednički mentalitet da možemo da napravimo dobar rezultat u Premijer ligi i da budemo ravnopravni i da se borimo za što bolje mjesto na tabeli", uvjeren je kapiten banjalučana Stojan Vranješ.

Jedan od ciljeva kluba u narednom periodu biće i jačanje omladinske škole, kako bi u budućnosti mogli da se oslanjaju na sopstveni igrački kadar. Sezona u Premijer ligi BiH počinje 20. jula.