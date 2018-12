Fjuri posrnuo na kraju, pojas ostao kod Vajldera

Poslije svih 12 rundi sudije su bile podijeljene i izglasale su neriješen rezultat, a time je zadovoljniji bio Vajlder koji je odbranio svoju titulu.

U veoma dramatičnom meču na kraju je kao "pobjednik" izašao Amerikanac koji je ponovo odbranio titulu u WBC kategoriji koju čuva još od 2015. godine.

Fjuri je bio bolji borac tokom većine meča. Vješto je izbjegavao Vajlderove napade i izgledalo je kao da će doći do pobjede, s obzirom da je bilo evidentno da će meč presuditi bodovanje sudija.

Sve do 12 runde Fjuri se odlično držao, ali je tada Vajlder uspio da mu zada strašan udarac kojim je Britanac završio na podu. Došlo je do odbrojavanja, ali je Tajson nekako uspio da se uzdigne i završi meč.

Tyson Fury declares Deontay Wilder the 'biggest puncher in heavyweight history' after thrilling world title fight https://t.co/pBaf5A9lJ5 pic.twitter.com/aNvHiqbjOX

— SPORTS CIRCUS INT. (@SPORTSCIRCUSINT) December 2, 2018