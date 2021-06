Ludilo u finalu RG: Đoković od 0:2 protiv Cicipasa do izjednačenja u setovima!

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković od 15 časova igra za svoju 19. Grend slem titulu, a protivnik u finalu Rolan Garosa mu je peti reket svijeta, Stefanos Cicipas.

Novak Đoković - Stefanos Cicipas 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2

Četvrti set:

6:2 - SET ZA ĐOKOVIĆA!

5:2 - Živi još Stefanos u ovom setu, ali sada Novak servira da uvede priču u odlučujuću borbu!

5:1 - Melje Novak iz svih udaraca i sada fali samo jedan gem do poravnanja!

4:1 - Evo impulsa grčkog tenisera. Ali, čini se da je kasno za njegovo buđenje u ovoj dionici.

4:0 - Čini se da je Cicipas u slobodnom padu. Sada nije uzeo ni poen. Novak ide ka poravnanju u setovima!

3:0 - Koliko se grčki teniser mučio da se održi, vraćao se tri puta na djus dobrom igrom na mreži, ali je na brejk lopti Novak fantastično skraćenom lopticom zaključio još jedan gem.

2:0 - Srbin igra kao preporođen. Idu forhendi i Grk je trenutno samo statista na terenu.

1:0 - Nismo mogli da zamislimo bolji start! Samo jedan poen je osvojio Cicipas na svom servisu, a onda je serijom grešaka samo pogurao Novaka do novog koraka ka preokretu.

Treći set:

6:3 - Novak dobija treći set!

5:3 - Nekoliko loših odluka ostavilo je Cicipasa u ovom setu, ali sada Novak servira.

5:2 - Kakav drop šot, a onda ispaljen forhend za prilazak na gem od seta!

4:2 - Realno stanje na terenu je govorilo da Novak može i do duplog brejka. Sa 15:30, Cicipas je dobio tri poklona.

4:1 - Potvrda brejka! I ovo je bio šraf i potreba. Sada je na dobrom putu da prepolovi zaostatak u setovima. Za početak.

3:1 - BREEEEEJK ĐOKOVIĆ! Da li je ovo početak povratka?! To još ne znamo, ali je fenomenalan znak prelomiti poslije šest izjednačenja. Idemo dalje!

2:1 - Ide polako, ali ide. Moraće i protivniku da padnu procenti pri servisu, a pogotovo se čeka da oslabi razorni forhend koji je glavna poluga Cicipasa.

1:1 - Jeste Cicipas osvojio gem, ali se može reći da je dobar impuls pokazan od Novaka. Dva poena i greške Grka koje možda menjaju pravac kompasu.

1:0 - Dobar start seta. Ovo je neophodno Đokoviću ukoliko želi do sveobuhvatnog preokreta. Odličan insajd aut za kraj gema.

Drugi set:

2:6 - Set za Cicipasa. Grk je prelako zaključio i ovu priču. Biće veoma teško, ali ništa nije nemoguće za Novaka. Vidjećemo šta nosi treći set.

2:5 - Novi brejk za protivnika i sada je strašno teško... Ovo vjerovatno niko nije očekivao, ali Cicipas zaista udara fenomenalno. Čak i kada izgubi dve vezane prilike za brejk, nastavlja da pritiska. To je upravo sada uradio, sačekao još jednu grešku Novaka koji je sada u zaista teškoj situaciji.

2:4 - Odgovorio je Cicipas istom mjerom, sa nulom. Zaključno sa asom, Grk prijeti da uzme i drugi set.

2:3 - Juri Novak brejk minusa i sada je dobro produžio korak. Četiri poena u nizu.

1:3 - Nije bilo prilike da se uradi nešto više. Ne vidimo preveliki žar kod Đokovića, makar ne onaj koji je imao protiv Nadala. Nadamo se da će se to promijeniti ubrzo.

1:2 - Bilo je bitno da se osvoji jedan gem nešto jednostavnije. Osim ispucavanja jednog lošeg forhenda, sve ostalo je na mjestu. Možda je ovo znak za nove momente u meču.

0:2 - Izvukao se Cicipas iz neugodne situacije. Pogađao je, ali i griješio, na šta ga je Novak terao (40:40). Sa druge stran, Đoković je izbacio lopticu u aut, a onda je gledao kako mu ista pogađa osnovnu liniju. Potvrda brejka je tu.

0:1 - Novak odmah gubi servis... Uzdrman je srpski teniser. Kao da nije bio glavom u ovom gemu. Previše je žurio da servira, a grčki predstavnik je samo čekao greške i dočekao tri vezane brejk lopte. Treća neiznuđena greška i evo sada još većeg problema

Prvi set:

6:7 - Set za Cicipasa... Grk dolazi do prednosti nakon rolerkostera, drame i serije mini brejkova od njih čak sedam. Preuzeo je kontrolu protivnik u taj-brejku, imao velikih 2:5 i dva servisa, ali je dopustio Novaku da poveže čak četiri poena i da on servira za osvajanje prve dionice. To nije prošlo, Đoković je posustao u samoj završnici i sada imamo jednu prilično ozbiljnu situaciju.

6:6 - Ribrejk i propuštena sjajna prilika... Možda je srpskom teniseru i sunce malo smetalo, ali serija neiznuđenih grešaka su ga doveli do 0:40 i iz toga nije bilo izlaza. Greškom je i zaključio slabu sekvencu.

6:5- BREEEEJK ĐOKOVIĆ! Izgleda da je Stefanos samo razmišljao o propuštenoj šansi. Dozvolio je Novaku da razmjenama dođe do brejk prilike, jer je servis trenutno u znantnom padu. Baš u bitnom momentu nije imao incijativu, Srbin je odradio dobro kombinaciju forhenda i bekhenda, a onda sačekao da Cicipas izbaci lopticu u aut!

5:5 - Đoković je bio u prilično nezgodnoj situaciji, imao je Cicipas priliku da zaključi prvi set, ali nakon više od 25 udaraca u razmjeni, stigla je kratka dijagonala i greška Grka (40:40). Još dva poena i ponovo smo u egalu.

4:5 - Cicipas dobro trči i prilično se fino drži u razmjenama. Nakon jednog nadmudrivanja na mreži, uspio je da prođe i da natjera Novaka da servira za ostanak u setu.

4:4 - Izgubio je jedan poen Novak, ali to je sve od Grka. U četiri servis gema, vjerovali ili ne.

3:4 - Ovaj gem je obilježio prilično nezgodan pad Srbina. Pokušao je da sustigne jednu skraćenu lopticu i sapleo se blizu mreže. Cicipas je sačekao da se Novak očisti, a onda zaključio gem za novo vođstvo.

3:3 - Kakva dominacija na servis gemovima Novaka. Najbolji na svijetu bukvalno nije izgubio ni poen kada prvi ubaci lopticu u igru.

2:3 - Čim je u problemu, Stefanos ispali as. To je uradio i na 30:30. Nije da ne učestvuje u razmjenama, prilično je konkurentan, ali za sada ga izvlači prvi udarac.

2:2 - Za sada, grčki predstavnik ne može ni da osvoji poen, a kamoli da pomisli o brejku. Đoković lijepo kombinuje.

1:2 - Servira dobro Cicipas i to je ono što ga trenutno drži iznad vode. Sakupio je već četiri asa.

1:1 - Četiri poena u nizu i fenomenalan gem za Đokovića. Još jedna opomena za Grka. Naš as je ubacio sva četiri prva servisa.

0:1 - Cicipas je na bacanju novčića odabrao da prvi servira i nije uopšte imao lak posao. Sevaju i forhend i bekhend sa Novakove strane i odmah pritisak za djus (40:40). Nakon skoro šest minuta igre, kratka bekhend dijagonala za brejk loptu, ali bez realizacije. I sljedeća je imala istu sudbinu. Grk je već pod velikim pritiskom, ali mu dobro radi servis.