Finale Kupa BiH: Košarkaši Igokee na korak od osvajanja osmog trofeja

U finalu Kupa BiH u igraju Sparsi i Igokea.

Biće to repriza prošlogodišnjeg finala u kojem je sarajevska ekipa došla do prvog trofeja. U Igokei koja je do sada sedam puta bila najbolja u ovom takmičenju žele da vrate trofej u svoje vitrine. Prije pet dana su osvojili Kup Republike Srpske i sada žele i do trofeja pobjednika Kupa Mirza Delibašić.

III četvrtina

Košarkaši Igokee na korak su od osvajanja osmog trofeja u Kupu BiH, pošto nakon treće četvrtine protiv Sparsa imaju velikih 63:37.

Razlika u kvalitetu primjetna je od samog početka utakmice, pa u posljednjih deset minuta neće biti drame. Novopridošli Stiven Grej nastavio je u ritmu iz polufinalne utakmice protiv Bosne, pa je za sada na 14 ubačenih poena koliko ima i Atić dok je Darko Talić na 12 iz prvog poluvremena. Na drugoj strani najefikasniji je Orelik sa osam.

II četvrtina

Igokea vodi nakon prvog poluvremena finala Kupa BiH protiv Sparsa 44:19. Od početka utakmice Aleksandrovčani su ušli u dobar ritam, koji gostujući košarkaši nisu uspjeli da isprate. Igose tako dijeli samo dvadeset minuta od drugog trofeja u razmaku od samo četiri dana. Poeni su ponovo ravnomjerno raspoređeni, a listu strijelaca predvodi Darko Talić sa 12 ubačenih poena, dok je Nikola Jovanović dodao devet. Na drugoj strani Orelik ima pet.

I četvrtina

Košarkaši Igokee odlično su započeli finalnu utakmicu Kupa BiH. Nakon prve četvrtine vode protiv Sparsa 23:8

Izabranici Dragana Bajića na startu su poveli 10:2 i do kraja prvog perioda uvećavali prednost. Za sada je najefikasniji Nikola Jovanović sa sedam ubačenih poena, Atić je na šest, dok Stiven Grej ima pet poena.