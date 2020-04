Filipović: McGregora bih prebio s litrom Stocka u sebi, ne volim njegovo kreveljenje

Legendarni hrvatski borac Mirko Filipović vrijeme u doba pandemije koronavirusa koristi kako bi sa svojim obožavateljima razgovarao o mnogim temama.

Tako je tokom videochata na Facebooku govorio, između ostalog, i o najkontroverznijem borcu današnjice Conoru McGregoru.

Mirko baš i nije fan Irca.

"McGregora bih prebio s litrom Stocka u sebi, bez problema. Ne volim to kreveljenje, stalno 'what the f*ck' i ta žvakaća guma... Stalno mu je u ustima. Njegov trash talk mi je prizeman iako poštujem to što se probio iz siromaštva i kakvu je priču napravio. On to baš ima u sebi, ne glumi, ali meni je to kreveljenje", rekao je Cro Cop.

Za razliku od šoumena McGregora, Stipe Miočić je potpuno drugi tip osobe, a Filipović smatra kako mu je to mana kada je u pitanju njegova karijera.

"Miočić je jedan divan i prekrasan čovjek. Tako je skroman, pravi šampion je, ali ga je baš ta skromnost koštala u UFC-u. Najpopularniji ljudi su oni koji rade cirkus kao McGregor", poručio je Mirko Filipović.