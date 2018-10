FIFA sprema velike promjene od 2022. godine

Predsjednik FIFA-e Đani Infantino izjavio je kako misli da je proširenje Svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija, umjesto 32 koliko ih sada učestvuje, "izvodljivo" od 2022. i SP-a u Kataru te da će se o tome izjasniti početkom 2019.

"Odlučili smo povećati broj učesnika Svjetskog prvenstva s 32 na 48", rekao je Infantino na godišnjem kongresu Azijske fudbalske konfederacije u Kuala Lumpuru.

"To bi stupilo na snagu 2026. (u SAD, Kanadi i Meksiku). Hoće li se to dogoditi 2022.? Poznajete me. To je moguće. Zašto ne?", rekao je Infantino, koji bi mogao ponovno biti izabran za predsjednika FIFA-e u junu 2019.

"To je izvodljivo. Razgovaramo s našim prijateljima iz Katara. Razgovaramo s dosta drugih prijatelja iz regije. Nadamo se da ćemo to moći ostvariti", dodao je predsjednik FIFA-e.

Dodati 16 reprezentacija organizaciji Svjetskog prvenstva moglo bi vrlo zakomplikovati posao domaćinu Kataru.

Katar "još razmatra je li to moguće izvesti", izjavio je za "France Presse" Hasan el-Tavadi (Hassan al-Thawadi), koji vodi organizaciju SP 2022.

"Ali to će biti odlučeno prije kvalifikacija. Negdje u prvom tromjesečju iduće godine", rekao je El-Tavadi.