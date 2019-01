Fenomenalni Mesi igra najbolju sezonu karijere FOTO

I zaista, ako nastavi kako je krenuo ove godine, 2018./2019. mogla bi mu biti najbolja sezona u karijeri, što je zapanjujuće s obzirom na sve što je do sada postigao.

Tridesetjednogodišnji Argentinac je u 19 utakmica (Liga prvaka i Primera) ove sezone postigao 23 pogotka i tome dodao 11 asistencija te je trenutno najbolji strijelac i najbolji asistent liga petica.

This shouldn't be possible, but at 31 years old Lionel Messi is averaging more non-penalty goals and assists per 90 minutes than at any point in his career. pic.twitter.com/FjW88HjTVn

