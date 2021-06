Fenomenalni Jokić odveo Denver u polufinale, kraj za Lebrona

Košarkaši Denver Nagetsa plasirali su se u drugu rundu plej-ofa zapadne konferencije treću godinu u nizu!

Nagetsi su u Portlandu savladali Blejzerse sa 126:115 za trijumf u seriji sa 4-2 u pobjedama, a još jednom je blistao srpski centar Nikola Jokić.

Jokić je upisao 36 poena (11-18 za dva, 2-4 za tri), 8 skokova i 6 asistencija, uz ukradenu i 5 izgubljenih lopti.

20 PTS in the 3rd for Joker, 29 for the game as Denver cuts it to a 3-point lead! #NBAPlayoffs

4th quarter of Game 6 NEXT on TNT. pic.twitter.com/3vTDJc5LmR — NBA (@NBA) June 4, 2021

U prvoj četvrtini Porter je ubacio 22 poena, ali Portland se vratio i u trećoj četvrtini je imao i 14 poena prednosti. Međutim, tada je bio red na Nagetse da uzvrate, što su oni i učinili – Moris je pogodio trojku na isteku trećeg perioda za -3 (101:98), a poslije trojke Jokića, Denver je preuzeo vođstvo (108:106).

Michael Porter Jr. (22 PTS) ties the postseason record for threes made in a quarter with 6 triples in the 1st! #NBAPlayoffs on TNT pic.twitter.com/RZyd3Jc4HY — NBA (@NBA) June 4, 2021

Na 3:52 do kraja pogođena je još jedna trojka za 107:98, ovoga puta Rivers, a do kraja je i Gordon ubacio važne poene, pa je Denver izbjegao sedmu utakmicu.

Osim Jokića, najbolji je bio spomenuti Majkl Porter junior sa 26 poena (10-19 iz igre), 5 skokova i 4 asistencije, Montej Moris imao je 22 poena (8-16 iz igre), 4 skoka i 9 asistencija, dok je Eron Gordon zabilježio 13 poena (4-8 iz igre), 7 skokova i 4 asistencije. Fakundo Kampaco imao je 10 poena (2-5 iz igre), 2 skoka i 3 asistencije, a Džamajkl Grin dodao je 10 poena i 9 skokova. Gordon i Grin u posljednjem periodu bili su zajedno na parketu i snašli su se odlično.

Demijan Lilard, koji je u petoj utakmici ubacio čak 55 poena, sada je imao 28 (8-20 iz igre), uz 4 skoka, 13 asistencija, kao i 2 ukradene i 5 izgubljenih lopti. Si-Džej Mekalum imao je 21 poen (9-21 iz igre), Norman Pauel 17 (6-13 iz igre), a Jusuf Nurkić upisao je 13 poena (5-7 iz igre) i 7 skokova.

Nagetsi će se u drugoj rundi zapada boriti Sa Sansima koji su izbacili Lejkerse.

Fantastični Devin Buker vodio je Finiks Sunse do ključne pobjede 113:100 nad Lakersima za ukupnih 4:2 i prolazak u polufinale Zapada.

Aktualni NBA prvaci tako su ispali u prvom krugu doigravanja.

Buker je maestralnom partijom zaustavio LeBrona na početku obrane naslova. Postigao je 47 koševa uz šut iz igre 15/22. Trojke je šutirao sjajnih 8/10, a čak šest je postigao u prvoj četvrtini.

Devin Booker (22 PTS, 8-9 FGM) ties the postseason record for threes made in a quarter with 6 treys in the 1st! #NBAPlayoffs on TNT pic.twitter.com/gzKg3zagBp — NBA (@NBA) June 4, 2021

Krauder je postigao 18 koševa uz osam skokova, a Pol je bio najbolji dodavač utakmice, s 12 asistencija.

Kod Lakersa je LeBron bio najbolji s 29 koševa (11/26 iz igre, trice 3/10), devet skokova, sedam asistencija te po dvije ukradene lopte i blokade.

Dennis Schroder ubacio je 20, Kentavious Caldwell-Pope 19, ali Lakersi se nisu mogli spasiti bez Anthonyja Davisa, koji je zbog povrede izašao nakon samo pet minuta.

(Sportklub, Index)

