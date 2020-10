Fenomenalni Batler vodio Majami do pobjede

Mnogi su predviđali "čišćenje" čim se slovenački plej povrijedio, ali su bez njega i bez Adebaja igrači Majamija uspjeli da dobiju ovaj meč sa 115:104, zahvaljujući nestvarnoj partiji Džimija Batlera.

U istorijskom karijernom meču, Batler je ubacio čak 40 poena uz 13 asistencija i 11 skokova, Džejms je parirao tek sa 25 uz 10 skokova i osam asistencija, podrška je Džimiju bio Hiro sa 17 poena, ali i Olinik, koji je imao identičan košgeterski učinak uz sedam skokova.

S obzirom na kadrovske probleme, Batler je bio prinuđen da igra bez odmora, čak 45 minuta proveo je na parketu, što se isplatilo Majamiju.

Ovaj put je Majami primjenio taktiku koju su Lejkersi imali za Jokića, rano su "napunili" Entonija Dejvisa faulovima, pa Lebron nije uspio sam da iznese teret meča i približi ekipu dodatno tituli.

U posljednjoj dionici, Džejms je podbacio napravivši korake u dva navrata kada je bilo neizvjesno, opet je vršio pritisak na arbitre tražeći faulove, izgubio je i nekoliko lopti, pa je Majami uspio da ovaj duel učini zanimljivijim.

Džejmsu je uspjelo samo da prestigne Džona Stoktona i preuzme 2. mjesto najboljeg asistenta NBA istorije u plej-ofu, ispred njega je samo još Medžik Džonson.

LeBron James has passed John Stockton for 2nd All Time in Playoff Assists 1. Magic—2346 (13 postseasons)2. LeBron—1840 (14 postseasons)3. Stockton—1839 (19 postseasons)4. Kidd—1263 (17 postseasons)5. Parker—1143 (17 postseasons) pic.twitter.com/aODxgpvjEs

