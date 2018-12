"Federerov kraj će doći brže nego što smo mislili"

Bivši teniser Rejmond Slauter pričao je o Rodžeru Federeru i tome kada misli da će Švajcarac okončati svoju karijeru.

Holanđanin, koji trenutno radi sa sunarodnicom Kiki Bertens, dao je svoje mišljenje o nekim Federerovim komentarima, kao i njegovoj sezoni.

Slauter je rekao da Federerove riječi, tj. način na koji on komentariše stvari, treba ozbiljno shvatiti.

"On je rekao da ne planira da se penzioniše, barem ne još, i to je privuklo dosta pažnje. Ne mislim da je bio lapsus, ne bi Federer to uradio, on je uvijek bio obazriv povodom toga šta priča, tokom čitave karijere" otkrio je Slauter.

Nekada 46. teniser svijeta prisjetio se i US opena kada je Federer šokantno poražen od Australijanca Džona Milmana, ali i nekih bitnih detalja iz sezone.

"Taj poraz se desio u njegovoj "kući", izgubio je meč koji je kontrolisao. Poslije toga mu je trebalo vremena da se pregrupiše. Na turniru u Sinsinatiju došao je do finala, ali uopšte nije izgledao opušteno, kao da ga je nešto sve vrijeme kopkalo. Njegov kraj možda dođe brže nego što je iko od nas očekivao" smatra teniski trener.

Federer je ovu sezonu završio kao treći na ATP listi, a iduće godine puni 38 godina, te se mnogi pitaju kada će riješiti da se penzioniše i "napravi mjesta" za neke naredne generacije.