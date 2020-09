Federerov bivši trener savjetuje Novaka da odmori od tenisa: Brine me njegovo duševno stanje

Bivši trener Rodžera Federera, Amerikanac Pol Anakon, smatra da je Novak previše nervozan u posljednje vrijeme i da bi bilo najbolje da odmori malo od tenisa.

Novak je u ponedjeljak osvojio Masters u Rimu i tako oborio rekord po broju trofeja na turnirima serije 1000. Anakon je pohvalio Novaka povodom toga.

'Nastavio je da oduševljava, Njegova igra je nevjerovatno efikasna, a čak je pronašao način da slavi i kada ne igra dobro. To je odlika velikih tenisera'', započeo je priču Pol Anakon.

Prema njegovim riječima, Novak oduševljava, ali se on brine zbog jedne stvari.

"Jedino što me plaši je njegovo duševno stanje. Brine me više nego išta, jer je on razdražljiv. Da sam na njegovom mjestu ili u njegovom timu, rekao bih mu da malo odmori od tenisa. Nekoliko dana, da se opusti, skloni od sveg ai napuni baterije", kaže Amerikanac.

U svojoj bogatoj trenerskoj karijeri Anakon je radio sa Samprasom, Henmanom, Federerom, Vavrinkom, Sloun Stivens...Trenutno je trener mladom teniseru Tejloru Fricu.