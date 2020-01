Šestrostruki osvajač Slema u Melburnu bio je na pragu ispadanja u trećem kolu. Milman je u super taj brejku petog seta vodio sa 8:4, međutim, uslijedio je veliki preokret Rodžera i osvajanje šest poena u nizu za trijumf - 4:6, 7:6(2), 6:4, 4:6, 10:8.

Federer je do 100. trijumfa u Australiji stigao poslije velike borbe. Milman, 47. igrač svijeta, pružio je veliki otpor legendarnom Švajcarcu i pao je tek poslije četiri sata i sedam minuta igre.

Australijanc je dobro otvorio meč i brejkom u četvrtom gemu poveo sa 4:1. Federer je uzvratio pri rezultatu 5:3, međutim, uslijedio je ribrejk Milmana za prednost u setovima.

U drugom su oba tenisera bila sigurna na svoje servise, pa se otišlo u taj brejk. Tamo je Rodžer rutinski odradio posao, pošto je uzeo šest od prvih sedam poena.

Poslije brejka u posljednjem gemu trećeg seta, 38-godišnji igrač je došao do preokreta i tad je djelovalo da će već u četvrtom setu riješiti posao.

Ipak, 30-godišnji Milman se nije predavao. Nastavio je da igra u visokom ritmu, koristio Rodžerove greške, i oduzetim servisom u sedmom gemu poravnao na 2:2 u setovima.

Domaći teniser je brejkom u trećem gemu posljednjeg seta stekao prednost, ali je Federer odgovorio već u narednom.

Do kraja je Milman propustio dvije brejk lopte u sedmom gemu, pa se pitanje pobjednika rješavalo u super taj brejku.

The Swiss Maestro survives 👊@rogerfederer outlasts a spirited John Millman 4-6 7-6(2) 6-4 4-6 7-6(8) to reach the fourth round at the #AusOpen for the 18th time.#AO2020 pic.twitter.com/wuMb4U1aBO

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020