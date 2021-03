Federer se vratio pobjedom

Federer je savladao britanskog tenisera Danijela Evansa poslije tri odigrana seta - 7:6, 3:6, 7:5.

Јedan od najboljih tenisera svih vremena je poslije 13 mjeseci pauze odigrao dug i naporan meč, koji je trajao dva sata i 32 minuta.

U prvom setu viđena je samo jedna brejk lopta i nju nije iskoristio Evans, pri rezultatu 4:4.

Federer je igrao u svom stilu, brzo i efikasno, to je lijepo pratio Evans i do taj-brejka se stiglo za samo 32 minuta.

Tu je Evans propustio veliku šansu, pošto je vodio 4:2 sa mini-brejkom i imao set loptu na 6:5. Ništa od toga nije iskoristio. Spasao je dve set lopte, jednu na servis Federera, ali je poklekao u 18. poenu taj-brejka, ispustio svoj servis i Federer ga je dobio sa 10:8.

Britanac je drugi set lako dobio, brejkom u četvrtom gemu, koji je dobrim servisima održavao do kraja seta.

Igrao je fantastično Britanac i u trećem setu, ali nije uspio da slomi Federera. Napeto je bilo u sedmom gemu, pri rezultatu 3:3. Federer je spasao dvije brejk lopte, jednu dobrim servisom i jednu drop-šotom.

