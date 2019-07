Federer preko Nišikorija do 13. polufinala Vimbldona!

Federer je do trijumfa nad Nišikorijem došao sa 4:6, 6:1, 6:4, 6:4, poslije dva sata i 36 minuta igre.

Na taj način, osvajač osam titula na trećem Gren slemu sezone obezbijedio je susret sa pobjednikom meča između Španca Rafaela Nadala i Sema Kverija iz Sjedinjenih Država. Ako Nadal slavi, biće to njihov prvi međusobni susret na Vimbldonu poslije 11 godina i velikog finala u kojem je Španac slavio u pet setova.

Nišikori je odlično ušao u meč i tokom većeg dijela prvog seta u potpunosti je kontrolisao dešavanja na terenu. Odmah je napravio brejk, a do prve Federerove šanse da mu oduzme servis on je imao još četiri da učini isto. Kada se odbranio u šestom gemu, održavao je prednost i sasvim zasluženo osvojio prvi set.

Očekivano, uslijedio je Federerov odgovor, ali i Nišikorijev izuzetno mali otpor. Švajcarac je napravio dva brejka, a njegov rival je u drugom setu osvojio ukupno osam poena, a potom je podigao nivo igre. Uprkos tome, Federer je bio taj koji je kontrolisao ritam u udarcima, pa je tako i došao do brejka u sedmom gemu, a kada je servirao za set spasao je jednu brejk šansu Japanca, ali je nedugo zatim došao na set od polufinala.

U četvrtom setu švajcarski teniser je konstantno pritiskao Nišikorija, koji nije imao odgovor. U prvih pet gemova Federer je imao četiri brejk šanse i nijednu nije iskoristio, ali je propušteno nadoknadio u devetom gemu, a potom je bez izgubljenog poena odservirao za meč.

100 #Wimbledon wins.

The moment @rogerfederer became a centurion at The Championships… pic.twitter.com/RFszCCbMnl

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2019