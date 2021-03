Federer: Nemam izbora osim da igram na šljaci

Nekada najbolji teniser svijeta, Švajcarac Rodžer Federer, poslije odustajanja od takmičenja u Dubaiju, ima druge planove.

On će narednih nekoliko nedjelja nastaviti da trenira, a kako stvari stoje, riješio je da sve karte baci na osvajanje Vimbldona.

Federer je pomalo iznenađujuće najavio da će najvjerovatnije igrati i na nekim turnirima u sezoni na šljaci, očigledno kako bi imao što veći broj mečeva u nogama do kraja juna, kada startuje grend slem u Londonu.

"Ono što je prije te sezone na travi jeste sezona turnira na šljaci. Nemam drugog izbora osim da igram na šljaci, tako mora da bude ako želim da igram. Šljaka za mene može da bude i dobra i loša. Znaću kako je samo poslije treninga, mada ne mislim da će igranje na najsporijoj podlozi biti loše po mene. Svakako ću igrati malo i na šljaci", poručio je Federer.

Poslije poraza u četvrtfinalu u Dohi od Nikoloza Basilašvilija, kaže da ostaje još mnogo rada na tome da bude spreman do Vimbldona.

"Nisam sto odsto još, osjećam, to je vidljivo svima. Postepeno dižem formu, ovo je bio samo jedan korak u tom smjeru. Moram da priznam da sam pomalo i očekivao da će biti ovako. Osjećam i da me boli mišić ramena. To nisam očekivao, ali sve to dolazi s pritiskom. Ovo je ipak, sve u svemu, pozitivan povratak za mene", poručio je vlasnik 20 grend slem trofeja.

