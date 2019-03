Federer: Nadal najteži rival, sa Đokovićem uvijek uživam

Rodžer Federer prokomentarisao je svoja rivalstva sa Rafaelom Nadalom i Novakom Đokovićem koja su već ispisala tenisku istoriju.

Švajcarac, Španac i Srbin su međusobno odigrali skoro 140 mečeva, a zajedno su osvojili više od 250 turnira.

Zbog svjetske popularnosti u prvi plan uglavnom izbija rivalstvo Federera i Nadala u kojem Španac vodi 23:15 u pobjedama.

"On mi je bez ikakve dileme najveći protivnik i to se nikad neće promijeniti. Izuzetno težak meč za mene, uvijek mjenja igru, ima nevjerovatnu lijevu ruku, kretanje, način na koji igra spin, kako pronalazi moj bekhend kad god poželi. Za njega je to prirodan udarac preko cijelog terena. Od prvog dana mi je bilo teško", rekao je Federer.

Međutim, ništa manje lijepe riječi Švajcarac nema ni o Đokoviću, koji takođe vodi u duelima 25:22.

"S druge strane, Novak, njegovi rekordi u posljednjih osam godina su strašni, fantastični. Uvijek uživam kada igram protiv Novaka, naši dueli su uvijek uzbudljivi. Volim da igram protiv ovih momaka", dodao je Švajcarac, istakavši da je snaga njegovog zemljaka Vavrinke nestvarna.