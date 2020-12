Federer: Hvala bogu da postoji Đoković

Novak Đoković i Rodžer Federer nemaju samo jedno od najvećih rivalstava u svijetu tenisa, već i u svijetu sporta.

Iako su se do sada sastali čak 50 puta, Đoković i Federer uvijek nađu način da pokažu nešto novo, nešto neočekivano.

Tokom nedavno emitovane emisije na kanalu ATP, srpski i švajcarski teniser su se prisjetili svog rivalstva, najvećih i najuzbudljivijih mečeva, posebnih trenutaka...

Više puta od njih dvojice su se u muškom tenisu sastali samo Novak i Rafael Nadal (56), a ono što je najupečatljivije je da je Srbin bolji od obojice.

Federer ne želi da se oprosti, ali kraj je iza ćoška

Ipak, razlika nije velika. Protiv Rodžera vodi 27-23, dok je prednost nad Rafom 29-27.

"Protiv njega sam odigrao mnogo uzbudljivih mečeva tokom godina. Svaki put kada izađem na teren, a on je sa druge strane mreže - to je triler u najavi. Uzbudljivo je i zato što to prestane da bude samo još jedan teniski meč. Postane veće od samog sporta", izjavio je Đoković.

Ono što njihove mečeve čini još uzbudljivijim je to što su se na posljednjih 18 od 20 duela sastali ili u polufinalu, ili u finalu nekog od velikih turnira (Grend slem, Masters ili Završni turnir).

Gledaoci ujedno vole i to što, kada su na terenu Srbin i Švajcarac, imaju priliku da gledaju dva potpuno različita, ali maltene podjednako uspješna stila igre.

Novaku najviše odgovara beton, a Rodžerova omiljena podloga je trava. Međutim, to nije spriječilo trenutno prvog tenisera svijeta da osvoji pet titula na Vimbldonu.

"Novak može da igra fenomenalno na svim podlogama. On je uvijek na veoma visokom nivou, tako da morate da budete na svom vrhuncu kako biste ga pobijedili", priznao je Federer.

Upravo je na londonskoj travi Vimbldona Novak nekoliko puta pobjeđivao miljenika publike, najskorije 2019. godine kada ga je savladao poslije nestvarnog preokreta - i to u finalu.

Rodžer je tog dana, koliko god to čudno zvučalo, bio bolji igrač. Napravio je više brejkova, osvojio više poena, a onda i došao u situaciji da servira za pobjedu.

Imao je 40:15 i sve u svojim rukama, ali se desilo čudo - Novak je osvojio četiri poena zaredom, vratio brejk, a onda osvojio i treći od ukupno tri taj-brejka u tom duelu.

"To je, verovatno, jedan od dva ili tri najbolja meča koja sam odigrao protiv Rodžera. Verovatno najuzbudljiviji i najzahtevniji - što fizički, što psihički - meč koji sam ikada odigrao", priznao je tada Đoković.

Da Vimbldon pred tadašnje izdanje nije promijenio pravila i prvi put uveo taj-brejk u petom setu (na 12:12), taj meč bi možda potrajao i duže nego što jeste.

Ovako je trajao "samo" četiri sata i 54 minuta. Na kraju ni ne toliko blizu finala Australijan opena 2012. godine, kada je Novak pobijedio Nadala poslije pet sati i 53 minuta.

"Kada se sjećate ovakvih mečeva, onda morate da cijenite borbenost koja je pružena. Nemate često priliku da budete dio takvih duela, tako da, kada vam se pruži prilika, morate da na sve gledate pozitivno", priča Federer.

Švajcarac je imao prvu priliku da se osveti velikom rivalu na Završnom turniru iste godine i to je i učinio.

Pobijedio je Novaka u Londonu, ali je nedugo zatim, na Australijan openu 2020. godine, izgubio u polufinalu bez mnogo borbe.

"Mislim da su ovakva rivalstva mnogo bitna za svaki sport, zbog toga oni postaju popularniji. Uvijek vam je potreban neki veliki rival. Hvala bogu da postoji Đoković. Mislim da smo mi izvlačili najbolje jedan iz drugog", podvukao je Federer.