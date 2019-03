Evo koliko zarađuju vozači Formule 1

Ako je vjerovati izvorima britanskog "Mirora", Luis Hamilton, vozač Mercedesa, ima daleko najveću platu u Formuli 1, čija nova sezona startuje ovog vikenda VN Australije, čak 40 miliona funti godišnje (plus bonusi i sponzorski ugovori). Uz to, kažu, "saglasio" se sa tim iznosom do kraja 2020.

Drugi po visini osnovnih primanja je vicešampion svijeta i najveći izaziovač Hamiltona Sebastijan Fetel. Njemac u Ferariju godišnje zarađuje 30,5 miliona funti. Australijski vozač Danijel Rikjardo je sa Renoom postigao dogovor da vozi narednih 19 trka za platu od 26,5 miliona funti. Slijede Maks Ferštapen (Red bul) sa 10, Valteri Botas (Ferari) sa 6,5, Kimi Raikonen (Alfa Romeo) sa 3,5 miliona funti. Drugi vozač Renoa Niko Hulkenberg dobio je ugovor na 3,5 miliona funti, Karlos Sainc (Meklaren) na tri, što je s obzirom na učinak slavnog britanskog tima u posljednjih nekoliko godina, izuzetno visoko. Šarl Lekler u Ferariju dobiće u debitantskoj sezoni 2,5 miliona funti, koliko i iskusni Serhio Perez u Rejsing pointu. Slijede Romejn Grožan (Has) sa 1,4 miliona funti, Pjer Gasli (Red bul) sa milion funti. Među najslabije plaćenim vozačima su Lens Strol (Rejsing point) sa 900.000, koliko dobija i Kevin Magnusen (Has). Povratnik u najbrži cirkus, Robert Kubica je pristao da vozi za Vilijams, uz za njega preskromnu platu od 430.000 funti godišnje, ali vjerujemo da će već narednih godina popularni Poljak zarađivati mnogo više. Danilo Kvjat ima u Toro Roso timu 230.000 evra, Lando Noris (Meklaren) 200.000, Antonio Đovinaci (Alfa Romeo) 175.000, Džordž Rasel (Vilijams)140.000 i novajlija Aleksander Albon u Toro Rosu samo 130.000 evra. DODATNI BOD ZA BRZINU Od Velike nagrade Australije, koja se vozi 17. marta kao prva trka novog šampionata svijeta Formule 1, vozač koji postigne najbrži krug na trci dobijaće još jedan poen. Uslov je da bude među deset prvoplasiranih.