Evo kako je Đoković čestitao Zvezdi pobjedu nad Liverpulom

Đoković se u Londonu sprema za završni Masters sezone, ali nije propustio priliku da odgleda Zvezdu u duelu sa Liverpulom.

"Istorijska pobjeda Zvezde nad velikim Liverpulom. Hvala momci na fantastičnoj igri i navijačima na sjajnoj atmosferi. Dokaz da se sve u životu može kada je neko posvećen", napisao je Novak.

Historical win for @crvenazvezdafk! Amazing achievement. Well done boys 🙌

