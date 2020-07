Engleski fudbaler se udavio u jezeru

Nesreća se dogodila u Južnoj Karolini, na jezeru Kiovi, prenijeli su tamošnji mediji.

Engleski fudbaler, porijeklom iz Gane, utopio se tokom kupanja u jezeru. Imao je 24 godine.

Među prvima se oglasio bivši klub Otima, Notingem Forest, inače nekadašnji dvostruki šampion Evrope.

"Počivaj u miru Deriče! Svi u Notingemu su zatečeni saznanjem da je naš nekadašnji omladinac preminuo. Misli svih u klubu su uz njegovu familiju i prijatelje", piše na Twitter profilu Notingem Foresta, prenio je B92.

Na jezeru Kiovi se često dešavaju utapanja ljudi, zbog čega važi za jedno od najopasnijih u Americi.

Rest in peace, Derrick ❤️#NFFC are saddened to learn of the passing of former academy player Derrick Otim.

The thoughts of everyone at the club go out to his friends and family at this tragic time. pic.twitter.com/zqR5thSHlm

— Nottingham Forest FC (@NFFC) July 5, 2020