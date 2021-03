Enganu nokautirao Miočića i postao novi UFC-ov prvak u teškoj kategoriji

Kamerunac se u dugoočekivanom revanšu meča iz 2018. godine osvetio Stipi Miočiću, pobijedivši ga nokautom u drugoj rundi.

Borba je krenula strpljiivo s obje strane. Enganu je prvi pogodio dobar udarac, ali isti nije ostavio efekta. Pokušavao je Miočić rušenjem, ali to mu nije uspjevalo kao u prvoj borbi. Vidjelo se koliko je Enganu zapravo napredovao od tada. Odbranio je pokušaje i pogodio nekoliko udaraca. Vidjela se nesigurnost kod Miočića, koji do kraja runde nije uspio napraviti apsolutno ništa.

Druga runda je krenula isto kao i prva. Borci su čekali priliku, a Enganu je svoju dočekao već nakon 40-ak sekundi.

ONE SHOT IS ALL IT TAKES 😳 #UFC260 pic.twitter.com/qtFkICA5PS

— UFC (@ufc) March 28, 2021