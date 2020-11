Endruz: Uvjereni smo da će se Australijan open održati

Premijer australijske države Viktorija Danijel Endruz rekao je da je uvjeren da će se Otvoreno prvenstvo Australije u tenisu održati.

Vlasti Viktorije ne dozvoljavaju igračima da doputuju sredinom decembra, ali bi mogle da im dozvole da doputuju krajem decembra, što bi moglo ozbiljno da utiče na njihove treninge zbog obaveznog dvonedjeljnog karantina.

U Teniskom savezu Australije nadali su se da bi igrači u mjehuru mogli da treniraju i za vrijeme karantina, prije nego što počnu kvalifikacije za Australijan open, koji će se održati od 18. do 31. januara u Melburnu.

Organizatori teniskih turnira u Australiji su početkom nedjelje naveli da će njihova takmičenja biti prebačena u Viktoriju, pošto su granice unutar zemlje zatvorene i igrači ne mogu da putuju, a Endruz je rekao da ti "planovi nisu završeni".

"To mora da se uradi na bezbjedan način, to mora da se uradi na pravi način. Sarađujemo vrlo, vrlo tijesno sa Teniskim savezom Australije. Oni rade sa svim njihovim partnerima i uvjereni smo da će se sve to završiti organizacijom Australijan opena", naveo je on.

Endruz je kritikovan zbog uvođenja policijskog časa i strogih mjera u Viktoriji, poslije velikog broja zaraženih, ali i smrtnih slučajeva, ali su te restrikcije dale rezultate.

U Viktoriji već 19 dana nije zablježen nijedan slučaj zaraze, niti smrtni slučaj povezan sa virusom korona.

Prema posljednjim podacima u Australiji je umrlo 907 ljudi od korona virusa, od kojih je 819 iz Viktorije.

Organizatori Australijan opena nadaju se i da će dobiti dozvolu za prisustvo ograničenog broja gledalaca na turniru.