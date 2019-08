Emilijano Sala bio otrovan prije leta

Početkom 2019. godine dogodila se tragedija koja je potresla čitavu planetu. Avion kojim je Emilijano Sala putovao u Englesku ne bi li se priključio novim saigračima, srušio se i pao u kanal Lamanš. Svakakve su činjenice objelodanjene od trenutka nesreće, pokrenute su istrage, a danas je otkrivena nevjerovatna stvar - Sala je prije kobne nesreće bio otrovan.

Ubrzo nakon nesreće svjetlo dana su redom ugledale mnoge nepravilnosti i činjenice koje su dodatno uticale na tugu, ali i bijes Saline porodice, ali i svjetske javnosti. Prvi šokantan detalj bilo je otkrivanje da pilot aviona nije imao dozvolu. Prvobitno je planirano da avionom upravlja iskusni pilot Dejvid Henderson, ali u posljednjem trenutku došlo je do promjene i pilotsku kabinu zadužio je Dejvid Ibotson, za kog se kasnije utvrdilo da nije imao validnu licencu za ljetove komercijalnog tipa.

Pojavile su se i poruke koje je Sala slao neposredno pred polijetanje, a otkrio ih je njegov prijatelj. Sala je rekao da avion izgleda kao da će se raspasti i da se boji leta koji je uslijedio.

Početkom februara pronađena je olupina aviona na dnu kanala Lamanš, a u njoj je pronađeno i tijelo. Ubrzo je i potvrđeno da tijelo pripada Argentincu.

Sada, pola godine nakon svega, engleski "Bi Bi Si" prenosi da je izveštaj Britanske agencije za istraživanje avoinskih nesreća otkrio da je Argentinac u trenutku nesreće bio otrovan ugljen-monoksidom.

Kako tijelo pilota još uvijek nije pronađeno, ne može se potvrditi da je i on bio otrovan, ali pretpostavlja se da to može biti slučaj, pošto je glavni efekat trovanja ugljen-monoksidom gubljenje svijesti. To bi svakako objasnilo gubljenje kontrole nad avionom i pad.

Sala je inače, ostvario transfer, rekordan za fudbalski klub Nant za koji je igrao sa velikim uspjehom. U trenutku nesreće, bio je na putu za Kardif, gdje je trebao da zaigra u istoimenom fudbalskom klubu. Strašne vijesti su šokirale fudbalsku javnost krajem januara ove godine. Ljubitelji fudbala širom svijeta ostali su u šoku nakon tragedije, a logično, najteže je bilo porodici i prijateljima pokojnog Argentinca.

Uslijedile su potresne poruke Emilijanove sestre. Nakon što su spasilačke službe odustale od potrage za avionom, mnogi fudbaleri su finansirali nastavak iste. Klubovi u engleskoj su pokazali solidarnost prema Kardifu, na različite načine su odali počast preminulom fudbaleru. Ista se stvar desila i u Francuskoj, gdje je cio Nant ostao preplavljen tugom.