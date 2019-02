El Klasiko bez pobjednika, odluka u Madridu

Fudbaleri Barselone i Real Madrida su igrali neriješeno 1:1 u prvom meču polufinala Kupa kralja na stadionu "Kamp Nou".

Real je na gostujućem terenu poveo već u 6. minutu, a u strijelce se upisao Lukas Vaskez. Vinisijus je prihvatio loptu na lijevom krilu, prebacio je na desno, gdje ju je dočekao Karim Benzema, uputio u sredinu, gdje je Lukas sa samo nekoliko metara bez problema matirao Ter Štegena.

Nastavili su Madriđani sa napadima i poslije gola, ali je odličnu priliku za Barsu u 19. minutu propustio Malkom. On je promašio, sudija je pokazao ofsajd, ali je snimak pokazao da ga nije bilo.

U 32. minutu je Barselona mogla do izjednačenja, ali je udarac Ivana Rakitića glavom završio na prečki. U 36. je probao i Luis Suarez, ali je Kejlor Navas bio na mjestu.

U drugom poluvremenu je Barselona došla do izjednačenja u 58. minutu, kada je strijelac bio Brazilac Malkom.

Đordi Alba je prošao po lijevoj strani terena, Navas je istrčao sa gola i oborio ga u svom šesnaestercu, ali je lopta došla do Luisa Suareza koji je šutirao ka praznom golu. Serhio Ramos je loptu izvukao sa same gol linije, ali je ona otišla pravo do Malkoma, koji ju je zaustavio i poslao u mrežu iskosa sa desetak metara.

U 64. minutu Ernesto Valverde je na teren poslao i Lionela Mesija, koji je zamijenio Filipea Kutinja.

Barselona je u 83. minutu pokušala preko Mesija, koji je bio u teškoj poziciji, dok je na drugoj strani Kros šutirao, ali se na pravom mjestu našao Đerar Pike.

Katalonci i "kraljevski klub" su ove sezone već odigrali jedan El Klasiko u La Ligi, a Barsa je na svom terenu bila ubjedljiva sa 5:1.

Revanš između Reala i Barselone u Kupu će se igrati 27. februara na "Santjago Bernabeu".

U drugom polufinalu sastaju se Betis i Valensija (7. februar).