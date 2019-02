Ekipa promašila pet penala pa im golman pokazao kako se pogađa sa bijele tačke VIDEO

FCSB, odnosno bivša Steaua, pobijedila je Kraiovu u velikom derbiju 25. kola rumunske lige rezultatom 3:2, čime su učvrstili svoje mjesto na drugoj poziciji i sada imaju tri boda više od Craiove i tri manje od prvoplasiranog Kluža koji je na prvom mjestu.

Domaći igrači su u vodstvo stigli u 28. minuti kada je Hora pogodio za 1:0, ali šest minuta prije kraja prvog poluvremena sudija Avram dosudio je kazneni udarac za Kraiovu i pružio im je mogućnost da prije kraja prvog poluvremena stignu do poravnanja.

Iako zvuči pomalo nevjerovatno, fudbaleri Craiove promašili su pet uzastopnih penala u ovoj sezoni pa je trener odlučio ukazati povjerenje golmanu. On je, na radost 3.000 gostujućih navijača, prekinuo crnu seriju bez pogotka s bijele tačke i donio je poravnanje svojoj ekipi, nakon čega je otrčao pred gostujuće navijače i zajedno s njima proslavio pogodak.

Craiova missed 5 penalties this season. So, for the most important game of the year, they asked Italian goalkeeper Pigliacelli to take it. Amazing. pic.twitter.com/P3RWmg2wzQ

— Emanuel Roşu (@Emishor) February 24, 2019